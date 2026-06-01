Kast afirmou que a segurança não se decreta, mas se constrói no dia a dia - AFP

Kast afirmou que a segurança não se decreta, mas se constrói no dia a diaAFP

Publicado 01/06/2026 14:35

São Paulo - O presidente do Chile, José Antonio Kast, fez nesta segunda-feira, 1º, seu discurso ao Congresso Nacional com ênfase nas questões de segurança, indicando firmeza no combate ao crime organizado porque "a situação mudou" no país — em alusão ao fato de que há um novo governo. Entre as medidas, Kast propôs intervenção em 50 bairros do país para combater o crime organizado, posição mais firme contra o vandalismo e luta à imigração ilegal.

Ele afirmou que seu governo tem trabalhado no combate à criminalidade: "a segurança não se decreta no papel, a segurança se constrói com presença, com tecnologia e com resultados mensuráveis".

Kast, da ala conservadora, apresentou o primeiro Relatório Público de seu governo ao Congresso, na cidade de Valparaíso.

O discurso de Kast ocorre em um momento em que o governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, vem pressionando a América Latina no combate do crime organizado. Na semana passado, Washington classificou o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas estrangeiras.