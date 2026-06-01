Kast afirmou que a segurança não se decreta, mas se constrói no dia a diaAFP
Presidente do Chile promete combate ao crime organizado em meio à pressão militar dos EUA na região
Kast apresentou o primeiro Relatório Público de seu governo ao Congresso,
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Julio Le Parc, pioneiro da arte cinética, morre aos 97 anos
Grande parte da produção do argentino foi dedicada à investigação das possibilidades visuais da luz, da cor e do movimento
Vídeo! Flagrante mostra momento em que fábrica de fogos explode
Detonação foi ouvida a vários quilômetros de distância
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Estudo revela que asiáticos são os mais receptivos ao sexo artificial
ONU prepara reunião de emergência em meio a novos ataques de Israel contra o Líbano
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Petro não reconhece resultado eleitoral preliminar na Colômbia
Contagem prévia, feita por empresa privada e sem caráter oficial, deu 43% para opositor contra 40% de governista
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