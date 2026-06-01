Explosão aconteceu no arquipélogo de Malta, na EuropaRedes sociais / Reprodução
Flagrante mostra momento em que fábrica de fogos explode— Jornal O Dia (@jornalodia) June 1, 2026
Redes sociais/ reprodução (editado) pic.twitter.com/tddsPUjn0f
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Explosão aconteceu no arquipélogo de Malta, na EuropaRedes sociais / Reprodução
Flagrante mostra momento em que fábrica de fogos explode— Jornal O Dia (@jornalodia) June 1, 2026
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Vídeo! Flagrante mostra momento em que fábrica de fogos explode
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