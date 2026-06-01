Explosão aconteceu no arquipélogo de Malta, na Europa - Redes sociais / Reprodução

Explosão aconteceu no arquipélogo de Malta, na EuropaRedes sociais / Reprodução

Publicado 01/06/2026 14:10

Flagrante mostra momento em que fábrica de fogos explode



Redes sociais/ reprodução (editado) pic.twitter.com/tddsPUjn0f — Jornal O Dia (@jornalodia) June 1, 2026 Rio - Uma fábrica de fogos de artifícios explodiu na manhã desta segunda-feira (1) na região de Naxxar, no arquipélago de Malta, na Europa.

A explosão, que teve origem na fábrica em Triq Tal-Katidral, foi ouvida a vários quilômetros de distância. Prédios sofreram abalos e vidraças de janelas foram estilhaçadas em grande parte da região.

Dois homens, que estavam nas proximidades fábrica no momento da explosão, ficaram feridos. Eles foram levados ao hospital de St Paul's Bay, ambos em estado de choque.