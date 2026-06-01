Cessar-fogo no Líbano é 'condição essencial para qualquer acordo', disse Esmaeil Baqaei, porta-voz da diplomacia iranianaAFP
Irã volta a condicionar acordo com EUA a cessar-fogo efetivo no Líbano
País persa acusa Washington de violar trégua
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Petro diz não aceitar resultados preliminares da contagem de eleições presidenciais na Colômbia
O conservador opositor Abelardo de la Espriella e o senador progressista Iván Cepeda, candidato apoiado pelo governo, disputarão o segundo turno
Explosão em Mianmar deixa mais de 46 mortos e 70 feridos
Acidente ocorreu após uma detonação 'acidental' de uma bomba de mineração
Irã condiciona qualquer acordo com os EUA ao respeito de seus direitos
Teerã diz 'não confiar nem nas palavras do inimigo nem em suas promessas'
Sobe para 11 o número de mortos em derramamento químico em fábrica nos EUA
Tanque continha dezenas de milhares de litros de uma substância altamente cáustica
Chefe da OMS diz que 5 pacientes se recuperaram de tipo raro de ebola no Congo
Tedros Adhanom Ghebreyesus faz visita a Bunia, cidade que está no epicentro do surto
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