O derramamento químico na empresa Nippon Dynawave Packaging ocorreu durante uma troca de turno no início da manhãMathieu Lewis-Rolland / AFP
Sobe para 11 o número de mortos em derramamento químico em fábrica nos EUA
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