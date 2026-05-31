O derramamento químico na empresa Nippon Dynawave Packaging ocorreu durante uma troca de turno no início da manhã - Mathieu Lewis-Rolland / AFP

O derramamento químico na empresa Nippon Dynawave Packaging ocorreu durante uma troca de turno no início da manhãMathieu Lewis-Rolland / AFP

Publicado 31/05/2026 14:52

O número de mortos no derramamento químico em uma fábrica de papel no estado de Washington subiu para 11, depois que as equipes de resgate recuperaram os corpos das nove pessoas que continuavam desaparecidas, informaram as autoridades americanas no sábado (30).

Um enorme tanque que continha dezenas de milhares de litros de uma substância altamente cáustica implodiu na terça-feira na planta de Longview, no estado de Washington, provocando uma grande operação de busca pelos trabalhadores desaparecidos.

"Recuperamos o nono e último funcionário desaparecido neste incidente", disse Brad Hannig, chefe do Corpo de Bombeiros de Longview, em uma coletiva de imprensa.

Os socorristas afirmaram na quarta-feira que duas pessoas haviam morrido e outras nove continuavam desaparecidas.

O acidente na empresa Nippon Dynawave Packaging ocorreu durante uma troca de turno no início da manhã, quando implodiu um tanque de 900.000 galões (3,4 milhões de litros) que continha uma grande quantidade de uma substância chamada "licor branco".

Este líquido é uma solução altamente alcalina que contém hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, usada para decompor lascas de madeira e produzir a polpa com a qual o papel é fabricado.

A Nippon Dynawave Packaging, subsidiária do grupo japonês Nippon Paper Group, produz 8 bilhões de embalagens descartáveis por ano para clientes em todo o mundo, segundo seu site.