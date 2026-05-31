Moradores da região ficaram alarmados com os ruídos inesperados causados pela explosão do meteoroX/ Reprodução
Meteoro explode sobre EUA com energia liberada equivalente a 300 toneladas de TNT
Bola de fogo viajava a mais de 120 mil km por hora, a uma altitude superior a 60 km, quando se desintegrou
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EUA ameaça retomar guerra com o Irã em meio a negociações estagnadas
Teerã e Washington estão há semanas envolvidos em negociações indiretas com o objetivo de pôr fim de forma duradoura ao conflito
Omã alerta para mina naval em Ormuz; Irã diz que 20 navios atravessaram Estreito em 24 horas
Aviso ocorre sob tensões elevadas na região do Golfo
Rússia e Ucrânia realizam nova troca de ataques a instalações petrolíferas e militares
Moscou afirma que ofensiva é uma retaliação à investida de Kiev contra alvos civis em território russo
Irã avança com projeto que consolida gestão de Ormuz; assessor de Khamenei critica Trump
Movimentação ocorre paralelamente às negociações entre Teerã e Washington para encerrar o conflito no Oriente Médio
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No Brasil, estima-se que 40 mil pessoas vivem com a doença
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