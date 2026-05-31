Trump usa as redes sociais para dizer que tem mais audiência do que Elvis Presley - AFP

Trump usa as redes sociais para dizer que tem mais audiência do que Elvis PresleyAFP

Publicado 31/05/2026 10:51

O presidente Donald Trump usou suas redes sociais para se autopromover como uma das atrações de um evento promovido pela Casa Branca pela comemoração dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. O chefe do Estado americano levantou a possibilidade, neste sábado (30), após artistas cancelarem participação no festival Freedom 250.

“Estou pensando em trazer a atração Número Um em qualquer lugar do mundo, o homem que tem audiências maiores do que Elvis Presley em seu ápice, e ele faz isso sem uma guitarra, o homem que ama nosso país mais do que qualquer um, e o homem que alguns dizem ser o Melhor Presidente da História”, escreveu Trump em seu perfil na rede Truth Social.

A publicação ironiza os artistas que debandaram do Freedom 250 (Liberdade 250 – em tradução livre). A série de shows e atrações está marcada para acontecer entre 25 de junho e 10 de julho na capital estadunidense.

Alguns dos artistas que desistiram de se apresentar no festival afirmaram que não sabiam que o evento fazia parte da iniciativa planejada pelo governo Trump para celebrar o marco histórico do país. O rapper Young MC, o cantor Morris Day e a cantora Martina McBride são alguns exemplos.

A banda de heavy metal The Poison também abdicou do evento. Seu vocalista, Bret Michaels, usou sua página na web para explicar porque retirou seu grupo do lineup do festival. “Infelizmente, foi apresentado a nós que uma celebração do nosso país transformou-se em algo muito mais divisivo do que nós concordamos em participar.”

Em resposta, Trump chamou os desistentes de “artistas de terceira classe” e anunciou que organizaria um comício na capital do país: “Estou ordenando que meus representantes procurem a visibilidade de fazer o comício America Is Back [América Está de Volta – em tradução livre]”. O presidente terminou seu texto explicitando que apenas seus apoiadores estão convidados.