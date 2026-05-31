Trump usa as redes sociais para dizer que tem mais audiência do que Elvis PresleyAFP
Trump cogita ser ele próprio atração de festa pelos 250 anos da independência dos EUA
Presidente levantou a possibilidade nas redes após artistas desistirem de participar do evento
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Café em Teerã é fechado por promover 'satanismo'
Irã reprime as atividades que considera contrárias aos valores islâmicos ou marcadas por influências ocidentais
Meteoro explode sobre EUA com energia liberada equivalente a 300 toneladas de TNT
Bola de fogo viajava a mais de 120 mil km por hora, a uma altitude superior a 60 km, quando se desintegrou
EUA ameaça retomar guerra com o Irã em meio a negociações estagnadas
Teerã e Washington estão há semanas envolvidos em negociações indiretas com o objetivo de pôr fim de forma duradoura ao conflito
Omã alerta para mina naval em Ormuz; Irã diz que 20 navios atravessaram Estreito em 24 horas
Aviso ocorre sob tensões elevadas na região do Golfo
Rússia e Ucrânia realizam nova troca de ataques a instalações petrolíferas e militares
Moscou afirma que ofensiva é uma retaliação à investida de Kiev contra alvos civis em território russo
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