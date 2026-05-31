Autoridades no Irã realizam batidas e detenções contra concentrações como shows de rock e de heavy metal - Heinz-Peter Bader

Autoridades no Irã realizam batidas e detenções contra concentrações como shows de rock e de heavy metalHeinz-Peter Bader

Publicado 31/05/2026 09:22

A polícia iraniana fechou um café no centro de Teerã, acusado de promover "atividades satânicas", informaram os meios de comunicação locais neste domingo (31).

Localizado na famosa avenida Valiasr, o estabelecimento havia recebido eventos nos quais era difundida música que "favorecia comportamentos anormais", indicou a agência local Fars.

Um vídeo rápido sem som, divulgado pela agência Tasnim, mostra uma sala lotada onde alguns músicos tocam guitarra enquanto os clientes balançam a cabeça no ritmo da música.

As autoridades iranianas realizam regularmente batidas e detenções contra diferentes tipos de concentrações, sobretudo shows de rock e de heavy metal, que acusam de promover o "satanismo".

A república islâmica reprime as atividades que considera contrárias aos valores islâmicos ou marcadas por influências ocidentais.