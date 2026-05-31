Petro não comentou os resultados de boca de urna das eleições presidenciais na ColômbiaRaul Arboleda / AFP
Petro diz não aceitar resultados preliminares da contagem de eleições presidenciais na Colômbia
O conservador opositor Abelardo de la Espriella e o senador progressista Iván Cepeda, candidato apoiado pelo governo, disputarão o segundo turno
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