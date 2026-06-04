Faixa de Gaza recebe ataques israelenses quase diários, apesar de cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025Reprodução / X
Bombardeios israelenses deixam ao menos oito mortos em Gaza
Cerca de 15 pessoas ficaram feridas nos ataques
Bombardeios israelenses deixam ao menos oito mortos em Gaza
Cerca de 15 pessoas ficaram feridas nos ataques
Ataques israelenses deixam seis mortos no sul do Líbano
Bombardeios atingiram diversas localidades da região
UE afirma que novas propostas tarifárias dos EUA são 'injustificadas'
Bloco europeu rejeita sobretaxas anunciadas por Washington após investigação sobre trabalho forçado
Vídeo! Cristo Redentor e Estátua da Liberdade 'lutam' em publicação do Irã
Conteúdo foi produzido por IA e compartilhado pela Embaixada do país na Tunísia
OMS reduz casos suspeitos de ebola na África Central de 906 para 116
Novo surto da doença provocou 49 mortes
UE fecha acordo migratório para ampliar deportações e criar centros de detenção no exterior
Medida prevê parcerias controversas fora do território europeu, gerando críticas de organizações de direitos humanos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.