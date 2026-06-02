Cristo Redentor vence Estátua da Liberdade em vídeo de IA - Reprodução / X

Cristo Redentor vence Estátua da Liberdade em vídeo de IAReprodução / X

Publicado 02/06/2026 13:05

Um vídeo publicado pela Embaixada do Irã nesta segunda-feira (1º) mostra uma "batalha" entre o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade, símbolo dos Estados Unidos, em que cartão-postal brasileiro sai como vencedor. O conteúdo foi criado por meio de inteligência artificial (IA).

One front. One fight. pic.twitter.com/YZWtY8ZxGY — I.R. Iran in Tunisia (@IranembTun) June 1, 2026

O vídeo começa com o monumento americano se aproximando do Cristo para dar um soco. O cartão-postal brasileiro contém a ação e dá início a uma série de agressões: pega a adversária pelo pescoço, desfere um soco na face e a derruba no chão. No fim da luta, o Cristo Redentor lança ao chão novamente a Estátua da Liberdade, que é partida ao meio.

Na descrição da postagem, a Embaixada do Irã na Tunísia escreveu, em inglês: "Um front. Uma luta". Nos comentários, adicionou: "A vitória da fé contra o imperialismo".

A publicação do Irã ocorre em meio a tensões entre o Brasil e os Estados Unidos. Na última quinta-feira (28), o secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas . A decisão, que pode afetar até mesmo o sistema financeiro brasileiro, foi criticada pelo presidente Lula, que classificou a medida como um ataque à soberania do país.

"A soberania nacional é inegociável. O Brasil rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos", disse o governo em nota, na sexta-feira (29).