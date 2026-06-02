Acordo foi fechado entre as três principais instituições da UEAFP
UE fecha acordo migratório para ampliar deportações e criar centros de detenção no exterior
Medida prevê parcerias controversas fora do território europeu, gerando críticas de organizações de direitos humanos
UE fecha acordo migratório para ampliar deportações e criar centros de detenção no exterior
Medida prevê parcerias controversas fora do território europeu, gerando críticas de organizações de direitos humanos
Ataque a tiros deixa 6 mortos de uma mesma família nos EUA
Parente é apontado como autor do crime
Leão XIV nomeia não religiosa para comandar comunicação do Vaticano
María Montserrat Alvarado é presidente e diretora de operações de serviço de notícias católico
María Corina Machado pede transição na Venezuela sem 'rendição' nem 'revanche'
Opositora e Nobel da Paz diz querer negociar saída política e propõe abertura democrática no país
Trump escolhe embaixador para o Brasil em meio a tensões entre os países
Nome de Daniel Perez ainda precisa ser aprovado no Senado
Brasileira morre em engavetamento nos EUA
Acidente em rodovia na Virgínia envolveu ônibus em alta velocidade e deixou outras quatro vítimas fatais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.