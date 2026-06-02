Amigos de Priscila organizaram uma vaquinha para arrecadar recursos destinados ao traslado do corpo - Reprodução / Redes sociais

Amigos de Priscila organizaram uma vaquinha para arrecadar recursos destinados ao traslado do corpoReprodução / Redes sociais

Publicado 02/06/2026 08:51

Uma brasileira identificada como Priscila Ramos Mafalda, de 25 anos, natural de Inhapim (Minas Gerais), morreu em um acidente que deixou outras quatro vítimas fatais na Virgínia, Estados Unidos. Outras 44 pessoas ficaram feridas.

Segundo informações do Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês), o acidente aconteceu em uma das principais rodovias norte-americanas, que conecta estados como Flórida, Nova York e Massachusetts, na sexta-feira (29).

A batida teria sido iniciada por um ônibus que levava pessoas de Nova York para a Carolina do Norte. O motorista estaria em alta velocidade em uma área de obras da rodovia e, quando viu as placas de aviso, não conseguiu frear a tempo.

A reação demorada do motorista causou uma “ação em cadeia” que atingiu o carro de Priscilla. O veículo da mineira, então, atingiu o de uma família de quatro pessoas, que também morreu no acidente.

As causas do acidente estão sendo investigadas, e o motorista do ônibus pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) instaurou um procedimento oficial para apurar os fatores que causaram a tragédia.

Amigos de Priscila organizaram uma vaquinha para arrecadar recursos destinados ao traslado do corpo da brasileira. A meta inicial era de US$ 25 mil, valor médio para custear os procedimentos, documentos e transporte. Até esta terça-feira, foram arrecadados US$ 21.887.