Nas últimas semanas, Machado se mostrou disposta a negociar uma transição com Delcy RodríguezAFP
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Grande parte da produção do argentino foi dedicada à investigação das possibilidades visuais da luz, da cor e do movimento
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