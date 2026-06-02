Daniel Perez é filho de imigrantes cubanosDivulgação
A indicação ocorre em momento de tensão entre os dois países. Na madrugada desta terça-feira (2), o Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sugeriu a aplicação de uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, com exceções. A decisão foi baseada em uma investigação foi respaldada pela Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, econsiderou que "determinados atos, políticas e práticas" do Brasil são "irracionais" e "sobrecarregam e restringem" o comércio americano.
Em nota publicada ainda na semana passada, o Planalto afirmou que não aceitará o uso de medidas arbitrárias vindas do estrangeiro como pretexto para atacar a soberania e a economia do País.
É nesse cenário de negociação que chega a nomeação de Perez. A embaixada americana em Brasília está sem embaixador titular desde janeiro de 2025, quando Elizabeth Bagley, indicada por Joe Biden, encerrou seu mandato antes da posse de Trump. Desde então, o posto era conduzido por encarregados de negócios.
Daniel Perez foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa da Flórida em 2017. Ele é filho de imigrantes cubanos e integra a primeira geração de cubano-americanos de sua família. O deputado é formado pela Universidade Estadual da Flórida (FSU) e possui diploma em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Loyola de Nova Orleans.
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