Michael Byrne morre aos 82 anosReprodução
Morre Michael Byrne, ator de 'Indiana Jones' e 'Harry Potter', aos 82 anos
Causa do falecimento não foi informada pela família
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