Michael Byrne morre aos 82 anos - Reprodução

Michael Byrne morre aos 82 anosReprodução

Publicado 01/07/2026 10:40

O ator britânico Michael Byrne morreu aos 82 anos no último dia 20 de junho, mas a notícia só foi divulgada nesta terça-feira (30). Ele era conhecido por interpretar o coronel Vogel em "Indiana Jones" e a "Última Cruzada" e Grindelwald em "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1".

Segundo o jornal "The Guardian", a causa da morte não foi informada pela família. Byrne deixa as filhas Tara e Bryony, além de três netos.

Nascido em Londres, em 1943, ele estudou atuação em uma escola de teatro e iniciou a carreira artística na década de 1960. O reconhecimento veio nos anos seguintes, quando passou a integrar o elenco de produções para o cinema.

Ao longo da trajetória, participou de títulos como "A Profecia" (1976), "A Águia Pousou" (1976), "Uma Ponte Longe Demais" (1977), "O Comando 10 de Navarone" (1978), "Amor e Vingança" (1985), "007 - O Amanhã Nunca Morre" (1997), "O Santo" (1997) e "O Aprendiz" (1998).

Nos últimos anos da carreira, o ator voltou a dedicar parte de seu trabalho aos palcos. Entre as montagens mais recentes de que participou estão "Maria Stuart", em 2018, e "Uncle Vanya", em 2019.