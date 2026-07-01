Victor Willis morre aos 74 anos - Reprodução do Facebook

Victor Willis morre aos 74 anosReprodução do Facebook

Publicado 01/07/2026 08:14

Rio - Vocalista do Village People, Victor Willis morreu aos 74 anos, nesta terça-feira (30), em "decorrência de uma doença curta, mas agressiva". A notícia foi divulgada pela família do artista por meio das redes sociais, mas detalhes da causa do falecimento não foram informadas.

"É com profunda tristeza que devo anunciar a morte do meu marido, Victor Willis. Victor faleceu na terça-feira, 30 de junho de 2026, em decorrência de uma doença curta, mas agressiva. A família pede privacidade neste momento de grande perda", dizia a postagem.

Victor era conhecido por interpretar os personagens policial e oficial da Marinha nas apresentações do grupo, criado em 1977 e considerado um dos mais icônicos da disco music mundial. O artista era coautor de alguns dos maiores sucessos do Village People, como "Y.M.C.A.", "Macho Man" e "In the Navy".

O artista tinha um histórico de idas e vindas na banda. Victor deixou o grupo em 1979, mas retornou cinco anos depois. Em 1985, decidiu sair da banda novamente, e voltou a assumir os vocais do Village apenas em 2017, depois de travar uma disputa judicial por direitos autorais das canções que ajudou a fazer.