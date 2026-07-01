Mortes após terremotos na Venezuela sobem para pelo menos 1.719 Reprodução/Redes sociais
Número de mortos passa de 2 mil e Venezuela decreta luto de sete dias
São mais de 11 mil feridos e 6 mil resgatados
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