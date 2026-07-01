Mortes após terremotos na Venezuela sobem para pelo menos 1.719 - Reprodução/Redes sociais

Mortes após terremotos na Venezuela sobem para pelo menos 1.719 Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/07/2026 19:33

Uma semana depois dos terremotos de 24 de junho, o número de mortos na Venezuela chega a 2.295, segundo a última atualização divulgada nesta quarta-feira (1º) pelo governo do país sul-americano. O total de feridos soma 11.267 pessoas.

Diante da magnitude da tragédia, a presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, decretou luto de sete dias, contados a partir das 6h da manhã desta quarta-feira.

"A Venezuela tem a alma rasgada pelas perdas humanas causadas pelos devastadores terremotos", disse comunicado assinado por Delcy Rodriguez. "Nestes momentos de profunda tristeza, abraçamos os que sofrem com essa tragédia e reafirmamos nosso compromisso de acompanhá-los e protegê-los."

Os terremotos de 7,2 e 7,5 na escala Richter, de força muito destrutiva, ocorreram com menos de um minuto de intervalo e causaram milhares desabamentos em diversas regiões do país. As áreas mais afetadas foram La Guaíra e Caracas.

Mais de 6 mil pessoas foram resgatadas com vidas dos escombros por equipes de socorristas, e 13,5 mil conseguiram sair por conta própria ou com apoio de seus familiares e vizinhos.

Trabalham nas buscas por sobreviventes mais de 25 mil profissionais, entre bombeiros, policiais e militares, que contam ainda com mais de 15 mil voluntários e com o apoio de mais de 3 mil enviados de outros países.