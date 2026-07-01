Documento foi assinado pelo embaixador americano Mike Huckabee e pelo chanceler israelense Gideon Sa'arBoaz Oppenheim / GPO
O presidente americano, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, reconheceu Jerusalém como capital de Israel em dezembro de 2017 e ordenou a transferência da missão diplomática de Tel Aviv.
Desde 2018, os serviços diplomáticos ficaram espalhados por vários locais em Jerusalém até que um lugar único e permanente pudesse ser encontrado. A nova embaixada será construída no complexo Allenby, no sul de Jerusalém.
"Os Estados Unidos não apenas reconhecem Jerusalém como a capital eterna, nativa e para sempre do povo judeu, mas também dizem: 'Faremos algo a respeito'", disse o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, durante a cerimônia de assinatura no Ministério das Relações Exteriores israelense.
A decisão de Trump em 2017 rompeu com décadas de política dos Estados Unidos, que esperavam que o status de Jerusalém fosse determinado por meio de negociações entre israelenses e palestinos.
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