Menino de 11 anos pegou carro da família sem autorização e causou acidenteReprodução / X
O acidente aconteceu quando 35 monges e cinco fiéis estavam em uma peregrinação ao longo de uma rodovia na província de Mukdahan, no noroeste do país. Em determinado momento, o veículo desgovernado atingiu os romeiros.
"O suspeito é uma criança. O veículo foi levado para uma perícia para determinar a causa do acidente", disse o major-general Pairoj Thaiphutsa, comandante da polícia provincial de Mukdahan.
"Pedimos aos pais da criança que compareçam para determinar quem é responsável pelos cuidados do menor, para avançar com o processo legal", acrescentou.
Cinco dos religiosos morreram no local e três faleceram no hospital. Outros dez monges receberam atendimento médico. Não se sabe seu estado de saúde atual.
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