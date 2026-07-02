Menino de 11 anos pegou carro da família sem autorização e causou acidente - Reprodução / X

Menino de 11 anos pegou carro da família sem autorização e causou acidenteReprodução / X

Publicado 02/07/2026 07:40

Oito monges budistas morreram e dez ficaram feridos após serem atropelados por uma caminhonete, nesta quinta-feira (02), durante uma peregrinação na Tailândia. Segundo a polícia, o veículo era dirigido por um menino de 11 anos.



O acidente aconteceu quando 35 monges e cinco fiéis estavam em uma peregrinação ao longo de uma rodovia na província de Mukdahan, no noroeste do país. Em determinado momento, o veículo desgovernado atingiu os romeiros.

Ainda de acordo com a polícia, o menino pegou a caminhonete sem a permissão dos pais e perdeu o controle do carro, atropelando os monges.



"O suspeito é uma criança. O veículo foi levado para uma perícia para determinar a causa do acidente", disse o major-general Pairoj Thaiphutsa, comandante da polícia provincial de Mukdahan.



"Pedimos aos pais da criança que compareçam para determinar quem é responsável pelos cuidados do menor, para avançar com o processo legal", acrescentou.



Cinco dos religiosos morreram no local e três faleceram no hospital. Outros dez monges receberam atendimento médico. Não se sabe seu estado de saúde atual.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci