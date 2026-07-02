Ataques russos atingiram edifícios residenciais em Kiev - Reprodução / X

Ataques russos atingiram edifícios residenciais em KievReprodução / X

Publicado 02/07/2026 12:09

Pelo menos 17 pessoas morreram e vários prédios residenciais foram destruídos em Kiev, capital da Ucrânia, nesta quinta-feira (2). As autoridades classificaram o ataque como o maior contra a cidade desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

A terrible night in Kyiv. As many as 20 people have died during a massive russian attack on the city. There are 85 casualties, including 2 children. Rescue efforts are ongoing. There is only one way to stop this #PeaceThroughStrength pic.twitter.com/Xq61TN6o20 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) July 2, 2026

"O balanço em Kiev subiu para 17 mortos. As operações de resgate continuam", afirmaram os serviços de emergências no Telegram.



O prefeito da capital, Vitali Klitschko, decretou um dia de luto na próxima sexta-feira (03) em Kiev, "em memória das vítimas do maior ataque do inimigo contra a capital".



O presidente Volodimir Zelensky pediu rapidamente aos Estados Unidos que concedam licença para a produção na Ucrânia de mísseis de defesa antiaérea Patriot, para "impedir ataques como este".



Uma nuvem de fumaça foi observada após uma explosão no centro da capital ucraniana, seguida por um incêndio. Os bombeiros e várias ambulâncias chegaram rapidamente ao local. Quase uma hora depois, uma segunda explosão foi registrada nas imediações.



Os moradores da capital ucraniana correram para os abrigos com colchões debaixo dos braços. Katerina Koval declarou à reportagem que não estava mais habituada a procurar os refúgios, mas mudou de ideia após os últimos ataques contra alvos civis.



"A situação sempre pode piorar, mas não acredito que possam nos intimidar", afirmou Katerina Kucheriava, médica residente em Kiev, em uma estação de metrô habilitada como abrigo.

"O balanço em Kiev subiu para 17 mortos. As operações de resgate continuam", afirmaram os serviços de emergências no Telegram.O prefeito da capital, Vitali Klitschko, decretou um dia de luto na próxima sexta-feira (03) em Kiev, "em memória das vítimas do maior ataque do inimigo contra a capital".O presidente Volodimir Zelensky pediu rapidamente aos Estados Unidos que concedam licença para a produção na Ucrânia de mísseis de defesa antiaérea Patriot, para "impedir ataques como este".Uma nuvem de fumaça foi observada após uma explosão no centro da capital ucraniana, seguida por um incêndio. Os bombeiros e várias ambulâncias chegaram rapidamente ao local. Quase uma hora depois, uma segunda explosão foi registrada nas imediações.Os moradores da capital ucraniana correram para os abrigos com colchões debaixo dos braços. Katerina Koval declarou à reportagem que não estava mais habituada a procurar os refúgios, mas mudou de ideia após os últimos ataques contra alvos civis."A situação sempre pode piorar, mas não acredito que possam nos intimidar", afirmou Katerina Kucheriava, médica residente em Kiev, em uma estação de metrô habilitada como abrigo.

Escalada das tensões

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou um "ataque em larga escala" contra a capital ucraniana, "em resposta aos ataques terroristas do regime de Kiev contra infraestruturas civis". O comunicado cita ações contra "empresas da indústria militar e instalações do setor de energia".



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, enfatizou que a Rússia "continuará intensificando a pressão sobre o regime de Kiev, para alcançar nossos objetivos estabelecidos". A declaração foi a resposta a uma pergunta sobre a intenção da União Europeia (UE) de impor novas sanções a Moscou.



O comandante da administração militar da cidade de Kiev, Timur Tkachenko, denunciou durante a madrugada que, "mais uma vez, o inimigo aponta deliberadamente contra zonas residenciais e mata civis". Correspondentes da agência de notícias France Press disseram que ouviram explosões durante várias horas.



"Durante a noite, o inimigo lançou novamente um ataque maciço contra a região de Kiev, utilizando drones de ataque, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro", declarou Mykola Kalashnyk, funcionário da administração militar da região de Kiev. Segundo ele, cinco distritos foram atingidos.



Infraestruturas civis afetadas

O prefeito Klitschko informou que os ataques danificaram um prédio no centro da capital que abrigava um estacionamento de ambulâncias. "Cinco profissionais de saúde ficaram feridos. Um paramédico está em condição crítica", disse.



"O teto de um edifício residencial de grande altura está em chamas em outro distrito. E algumas pessoas estão presas em uma estrutura danificada de nove andares", acrescentou o prefeito.



Mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a capital, assim como outras regiões, é alvo frequente de bombardeios. Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, fez um apelo aos aliados para que "não adiem as decisões sobre a defesa aérea da Ucrânia".



Em 2 de junho, um ataque russo em larga escala, com 656 drones e 73 mísseis, deixou 23 mortos, 16 em Dnipro (centro-leste do país) e sete em Kiev, onde quase 50 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades.



Por sua vez, Kiev intensificou nos últimos meses os ataques contra a Rússia e os territórios ocupados por Moscou, enquanto as negociações sob mediação dos Estados Unidos permanecem estagnadas.