Macron fez declaração após cúpula de líderes europeus em BruxelasAFP
Síria afirma que aguarda visita do presidente francês Macron
Assad foi derrubado em dezembro de 2024 por uma coalizão de grupos rebeldes
Síria afirma que aguarda visita do presidente francês Macron
Assad foi derrubado em dezembro de 2024 por uma coalizão de grupos rebeldes
Sobe para 2.954 o número de mortos em terremotos na Venezuela
Duplo tremor com magnitudes 7,2 e 7,5 devastou majoritariamente o estado de La Guaira
Israel anuncia que matou combatente no Líbano
Exército afirmou que homem era 'terrorista'
Trump assume protagonismo das celebrações de 250 anos dos EUA
Comemoração da independência é marcada pela divisão política e pelo calor extremo
Netanyahu pediu reunião com Trump na Casa Branca, afirma site
Encontro entre os líderes pode acontecer na próxima semana
Zelensky diz que Rússia perdeu o controle do Mar Negro
Presidente ucraniano também anunciou a criação de uma nova Academia Naval em Odessa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.