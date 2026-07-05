Governo não divulgou números sobre desaparecidos, embora a ONU estima que possa chegar a 50 mil - AFP

Governo não divulgou números sobre desaparecidos, embora a ONU estima que possa chegar a 50 milAFP

Publicado 05/07/2026 07:37

Pelo menos 2.954 pessoas morreram e 16.592 ficaram feridas nos potentes terremotos que sacudiram a Venezuela em 24 de junho, segundo o balanço mais recente divulgado pelo governo neste sábado (4).

O novo número representa um aumento de 309 óbitos e quase 4.000 feridos em relação ao boletim de sexta-feira, informou o Ministério das Comunicações. Ainda segundo a massa, mais de 16.000 pessoas perderam suas casas e 856 prédios foram afetados.

O duplo terremoto com magnitudes 7,2 e 7,5 devastou majoritariamente o estado de La Guaira, no norte do país.

O governo não divulgou números sobre desaparecidos, embora a ONU estima que possa chegar a 50 mil.

La Guaira, um balneário a 40 km de Caracas, é o marco zero dos terremotos que reduziram prédios inteiros ao pó. Muitos dos afetados ficaram na rua ou em refúgios precários instalados em parques, sem um futuro claro à sua frente.

Caracas também foi impactada pelos sismos, com o colapso de prédios, embora longe do nível de devastação de La Guaira.