Governo da Venezuela não divulga número de desaparecidos, mas ONU estima que possa chegar a 50 mil - Rosali Herna / Unicef

Governo da Venezuela não divulga número de desaparecidos, mas ONU estima que possa chegar a 50 milRosali Herna / Unicef

Publicado 05/07/2026 19:53

Os terremotos que abalaram a Venezuela em 24 de junho provocaram a morte de pelo menos 3.342 pessoas - 388 a mais que no balanço anterior. A informação foi divulgada pelo governo venezuelano neste domingo (5).



Segundo os números oficiais, o duplo terremoto que mergulhou o país no luto e no desespero também deixou 16.740 feridos.

O governo não divulgou números sobre desaparecidos, mas a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que possa chegar a 50 mil.



O balanço anterior, deste sábado (4), registrou 2.954 mortos e 16.592 feridos, principalmente em La Guiara, a 40 quilômetros da capital Caracas.

O duplo terremoto com magnitudes 7,2 e 7,5 devastou majoritariamente o estado de La Guaira, no norte do país. O balneário é o marco zero dos terremotos que reduziram prédios inteiros ao pó. Muitos dos afetados ficaram na rua ou em refúgios precários instalados em parques, sem um futuro claro à sua frente.