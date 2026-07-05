Donald Trump participará da cúpula da Otan em Ancara, na TurquiaAFP
Trump se encontrará com presidentes de Ucrânia e Síria
Reuniões bilaterais acontecerão na próxima quarta-feira (8), durante a cúpula da Otan
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