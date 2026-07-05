Três filhos do antigo líder do Irã, Ali Khamenei, participaram do funeral do paiReprodução / Khamenei Media
Na primeira fila diante do caixão, junto a milhares de fiéis, estavam o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, e o influente presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, chefe da equipe de negociação com os Estados Unidos.
Full video of the funeral prayer for Martyr Zahra Mohammadi Golpayegani, the 14-month-old granddaughter of the martyred Leader of the Islamic Revolution.#WeMustRise#MartyrKhamenei pic.twitter.com/BY69YVhP9g— Khamenei Media (@Khamenei_m) July 5, 2026
Uma das figuras mais proeminentes da era pós-Ali Khamenei, Ghalibaf elogiou no X a forma como a "nação orgulhosa e invencível do Irã islâmico" presta homenagem ao seu "mártir".
Também estavam presentes os chefes da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã: Esmail Qaani e Ahmad Vahidi.
Qaani, o enigmático chefe da Força Qods, responsável por suas operações no exterior, declarou à televisão iraniana que o "fim abençoado" de Khamenei era apropriado após uma vida de "esforço".
Três filhos do falecido aiatolá estavam presentes, Masud, Mostafa e Meysam, segundo as imagens da televisão estatal. Mojtaba não.
O novo líder supremo, de 56 anos, supostamente ferido nos ataques de 28 de fevereiro, não foi visto em público desde esta data e tem se pronunciado apenas por mensagens escritas.
As autoridades declararam feriado neste domingo e na próxima segunda-feira (6), para facilitar a participação nas cerimônias, nas quais são esperadas ao menos 10 milhões de pessoas.
Sinal de força
Por ocasião dessa homenagem, o centro da capital iraniana foi transformado em uma fortaleza, com numerosos controles policiais, constatou a agência de notícias AFP.
Mesmo antes do início oficial da cerimônia, centenas de pessoas aguardavam na noite de sexta em frente à Grande Mosalla, na esperança de serem as primeiras a entrar. Seguindo a tradição xiita, muitos batiam no peito em sinal de luto.
"Os assassinos [de Khamenei] devem ser castigados", declarou à reportagem um homem de 38 anos que se identificou como Miremadi enquanto participava das orações neste domingo. "Estamos aqui para mostrar ao mundo que apoiamos nossa revolução e nosso líder, e exigimos vingança pelo sangue de nossos entes queridos", afirmou Bakand, uma mulher de 39 anos.
Na segunda-feira, o cortejo fúnebre percorrerá as ruas de Teerã. Depois passará por várias cidades do Irã e do Iraque, antes de seu sepultamento em 9 de julho na cidade santa de Mashhad, no nordeste do Irã, onde Ali Khamenei nasceu. As exéquias incluem uma visita a dois santuários xiitas em território iraquiano.
Grupos armados
Também foram colocados caminhões-pipa, prontos para refrescar a multidão diante de temperaturas que devem ultrapassar os 35°C.
Ao lado do caixão de Khamenei estão os de seus familiares que morreram junto com ele: uma de suas filhas, um genro, uma nora e uma neta de 14 meses, segundo as autoridades.
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