Grupo supremacista Patriot Front fez desfile no dia dos 250 anos de independência dos EUA - Reprodução / X

Grupo supremacista Patriot Front fez desfile no dia dos 250 anos de independência dos EUAReprodução / X

Publicado 05/07/2026 15:45

Um funcionário de alto escalão do governo de Donald Trump minimizou, neste domingo (5), o desfile de supremacistas brancos realizado na véspera em Washington por ocasião dos 250 anos dos Estados Unidos. O secretário do Interior argumentou que, embora não concorde com o ato, ressaltou que a liberdade de expressão está amparada pela Constituição.

400 members of the white nationalist group Patriot Front are marching on Washington D.C., wearing masks to hide their faces.



The Patriot Front is an openly fascist group that promotes the idea of a homogeneous white ethnostate in the United States. pic.twitter.com/zJS1hzxfCl — Power to the People (@ProudSocialist) July 4, 2026

No sábado (4), enquanto milhares de pessoas se reuniam na capital federal para comemorar a Declaração de Independência da Coroa britânica em 4 de julho de 1776, centenas de pessoas com os rostos cobertos, algumas com bandeiras confederadas e outras com emblemas do movimento supremacista Patriot Front, marcharam gritando: "Vamos recuperar os Estados Unidos!".



"O que eles defendem é algo com que eu jamais poderia concordar. Mas um dos princípios fundamentais dos Estados Unidos, que torna a democracia desordenada, é a liberdade de expressão", declarou à emissora CNN, neste domingo, o secretário do Interior, Doug Burgum.



Perguntado se condenaria o grupo e o que ele representa, e se pediria para o presidente Trump a fazer o mesmo, Burgum mediu as palavras.



"Há muitas coisas que vejo que pessoalmente poderia considerar ofensivas e reprováveis. Mas nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é permitida", acrescentou, para depois criticar os candidatos progressistas que disputavam as eleições, qualificando-os de "comunistas".



Vestindo calças e bonés cáqui e camisas azul-marinho, os encapuzados lotaram o sistema do metrô no sábado, se reuniram em frente à estação de trem Union Station e em seguida marcharam rumo à área do Congresso. Segundo os informes, eles eram liderados pelo fundador do grupo neofascista Patriot Front, Thomas Rousseau.



O Departamento da Polícia Metropolitana (MPD) de Washington disse que o grupo marchou brevemente por bairros no entorno do Capitólio e deixou a cidade antes das 11h da manhã.



"O MPD reconhece o direito das pessoas a expressarem suas opiniões de forma pacífica e segue comprometido em manter a segurança e a proteção pública para moradores e visitantes" da cidade, disse uma porta-voz da polícia em um comunicado.



O Patriot Front foi fundado após a manifestação "Unite the Right", que em 2017 reuniu nacionalistas brancos de todo o país em Charlottesville, Virgínia. O ato terminou quando um supremacista branco declarado jogou o carro que dirigia contra um grupo de contra-manifestantes. Uma mulher morreu e 19 pessoas ficaram feridas.



Trump demorou 48 horas para reagir à violência e depois afirmou que havia "gente muito boa em ambos os lados" dos protestos, o que provocou amplas críticas.