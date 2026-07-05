Grupo supremacista Patriot Front fez desfile no dia dos 250 anos de independência dos EUAReprodução / X
400 members of the white nationalist group Patriot Front are marching on Washington D.C., wearing masks to hide their faces.— Power to the People (@ProudSocialist) July 4, 2026
The Patriot Front is an openly fascist group that promotes the idea of a homogeneous white ethnostate in the United States. pic.twitter.com/zJS1hzxfCl
"O que eles defendem é algo com que eu jamais poderia concordar. Mas um dos princípios fundamentais dos Estados Unidos, que torna a democracia desordenada, é a liberdade de expressão", declarou à emissora CNN, neste domingo, o secretário do Interior, Doug Burgum.
Perguntado se condenaria o grupo e o que ele representa, e se pediria para o presidente Trump a fazer o mesmo, Burgum mediu as palavras.
"Há muitas coisas que vejo que pessoalmente poderia considerar ofensivas e reprováveis. Mas nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é permitida", acrescentou, para depois criticar os candidatos progressistas que disputavam as eleições, qualificando-os de "comunistas".
Vestindo calças e bonés cáqui e camisas azul-marinho, os encapuzados lotaram o sistema do metrô no sábado, se reuniram em frente à estação de trem Union Station e em seguida marcharam rumo à área do Congresso. Segundo os informes, eles eram liderados pelo fundador do grupo neofascista Patriot Front, Thomas Rousseau.
O Departamento da Polícia Metropolitana (MPD) de Washington disse que o grupo marchou brevemente por bairros no entorno do Capitólio e deixou a cidade antes das 11h da manhã.
"O MPD reconhece o direito das pessoas a expressarem suas opiniões de forma pacífica e segue comprometido em manter a segurança e a proteção pública para moradores e visitantes" da cidade, disse uma porta-voz da polícia em um comunicado.
O Patriot Front foi fundado após a manifestação "Unite the Right", que em 2017 reuniu nacionalistas brancos de todo o país em Charlottesville, Virgínia. O ato terminou quando um supremacista branco declarado jogou o carro que dirigia contra um grupo de contra-manifestantes. Uma mulher morreu e 19 pessoas ficaram feridas.
Trump demorou 48 horas para reagir à violência e depois afirmou que havia "gente muito boa em ambos os lados" dos protestos, o que provocou amplas críticas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.