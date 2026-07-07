Macron já havia deixado hotel para se reunir com homólogo sírio, Ahmed al SharaaAFP
Bombas atingem área próxima ao hotel de Macron em Damasco
Presidente da França está são e salvo e continuará com a visita, afirmou rapidamente o Palácio do Eliseu
EUA volta a bombardear o Irã após ataques no Estreito de Ormuz
Chanceler do país persa diz que agressões violam acordo e adverte sobre represálias
Risco de desabamento em arranha-céu fecha consulado do Brasil em NY
Uma escola próxima, com cerca de 400 crianças, estava entre os prédios desocupados
Le Pen anuncia candidatura à Presidência apesar de condenação
Líder da extrema-direta francesa foi sentenciada por desvio de recursos públicos e aguardava decisão do Tribunal de Apelação de Paris
Ruas de Nova York são fechadas após falha estrutural em arranha-céu
Hotéis, estabelecimentos comerciais e apartamentos próximos foram evacuados
Órgão eleva ameaça em Ormuz diante de ataques a petroleiros
De acordo com o Centro Conjunto de Informações Marítimas, um navio de GNL foi atingido por um projétil desconhecido
Venezuela prepara reabertura do principal aeroporto do país
Governo anunciou plano para retomar voos comerciais em Maiquetía
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