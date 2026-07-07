Netanyahu deu declaração nesta terça-feira (7)Arquivo / AFP
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Primeiro-ministro israelense afirma que possível acordo entre EUA e Ancara para fornecimento de aeronaves militares pode alterar correlação de forças
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