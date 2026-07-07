Netanyahu deu declaração nesta terça-feira (7) - Arquivo / AFP

Netanyahu deu declaração nesta terça-feira (7)Arquivo / AFP

Publicado 07/07/2026 14:19

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira (7) que a possível venda de caças F-35 dos Estados Unidos para a Turquia "destruiria" o equilíbrio de poder no Oriente Médio.

"Isso destruiria o equilíbrio de poder no Oriente Médio, porque acredito que a Turquia tem aspirações agressivas", disse Netanyahu à CNN, acrescentando: "Se eles receberem essa capacidade, veremos isso acompanhado de uma maior agressividade".