Republicano afirmou que a ilha 'deve ser controlada pelos EUA, não pela Dinamarca'AFP
Trump volta a defender controle dos EUA sobre a Groenlândia
Declaração foi feita durante cúpula da Otan na Turquia
Trump volta a defender controle dos EUA sobre a Groenlândia
Declaração foi feita durante cúpula da Otan na Turquia
Marine Le Pen é condenada a 15 meses de inelegibilidade na França
Decisão mantém incerteza sobre candidatura da líder da extrema direita às eleições presidenciais de 2027
Navio-tanque pega fogo ao ser atingido por projétil em Ormuz
Televisão estatal iraniana afirmou que a embarcação carregava gás natural liquefeito
Otan anuncia contratos de armamento antes de cúpula com Trump
Objetivo é convencer norte-americano de que a Europa tem aumentado gastos em defesa
Tempestades deixam pelo menos 15 mortos na China
Chuvas e inundações atingiram regiões central e sul do país
Bombas atingem área próxima ao hotel de Macron em Damasco
Presidente da França está são e salvo e continuará com a visita, afirmou rapidamente o Palácio do Eliseu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.