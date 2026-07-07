Órgão britânico afirmou que não houve impacto ambiental decorrente do ataqueArquivo / AFP
Navio-tanque pega fogo ao ser atingido por projétil em Ormuz
Televisão estatal iraniana afirmou que a embarcação carregava gás natural liquefeito
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Otan anuncia contratos de armamento antes de cúpula com Trump
Objetivo é convencer norte-americano de que a Europa tem aumentado gastos em defesa
Tempestades deixam pelo menos 15 mortos na China
Chuvas e inundações atingiram regiões central e sul do país
Bombas atingem área próxima ao hotel de Macron em Damasco
Presidente da França está são e salvo e continuará com a visita, afirmou rapidamente o Palácio do Eliseu
Lauren Bennett, cantora do hit 'Party Rock Anthem', morre aos 37 anos
Informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo musical G.R.L.
Congo passa de 500 mortes por ebola e agentes da saúde miram greve
Profissionais cobram pagamento de benefícios atrasados e denunciam más condições de trabalho
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