Província de Hubei foi atingida por fenômeno climático severo - Reprodução / X

Província de Hubei foi atingida por fenômeno climático severoReprodução / X

Publicado 07/07/2026 07:32

Fortes ventos e tempestades mataram pelo menos 15 pessoas no centro e sul da China, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (7).

A província de Hubei, na região central do país, foi atingida por um fenômeno climático severo que matou 11 pessoas e deixou um desaparecido, segundo a agência estatal Xinhua. Quatro pessoas morreram na região de Guangxi, no sul, também atingida por chuvas e inundações, que deixaram oito desaparecidos e mais de 50.000 pessoas desabrigadas, informou a emissora estatal CCTV.O presidente Xi Jinping pediu "todos os esforços possíveis" para efetuar as operações de resgate nas áreas afetadas, "atender os feridos e realocar os moradores afetados"."A extensão dos danos está sendo verificada e as operações de resgate estão em curso", afirmou a CCTV.Os desastres naturais são frequentes na China, em particular no verão, quando algumas regiões enfrentam chuvas intensas enquanto outras sofrem com o calor. Os cientistas alertam que a intensidade e a frequência dos fenômenos climáticos extremos aumentarão à medida que o planeta aquece devido às emissões de combustíveis fósseis.