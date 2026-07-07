Província de Hubei foi atingida por fenômeno climático severoReprodução / X
#A horrific #tornado in China's #Hubei province has damaged several homes/ infrastructure, and so far 8 deaths have been confirmed, several injured.....#chin #tornado #cyclone pic.twitter.com/ju45kuCwdA— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 7, 2026
A província de Hubei, na região central do país, foi atingida por um fenômeno climático severo que matou 11 pessoas e deixou um desaparecido, segundo a agência estatal Xinhua. Quatro pessoas morreram na região de Guangxi, no sul, também atingida por chuvas e inundações, que deixaram oito desaparecidos e mais de 50.000 pessoas desabrigadas, informou a emissora estatal CCTV.
O presidente Xi Jinping pediu "todos os esforços possíveis" para efetuar as operações de resgate nas áreas afetadas, "atender os feridos e realocar os moradores afetados".
"A extensão dos danos está sendo verificada e as operações de resgate estão em curso", afirmou a CCTV.
Os desastres naturais são frequentes na China, em particular no verão, quando algumas regiões enfrentam chuvas intensas enquanto outras sofrem com o calor. Os cientistas alertam que a intensidade e a frequência dos fenômenos climáticos extremos aumentarão à medida que o planeta aquece devido às emissões de combustíveis fósseis.
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