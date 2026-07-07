Não houve registro de feridos, e as embarcações conseguiram prosseguir viagemArquivo / AFP
Órgão eleva ameaça em Ormuz diante de ataques a petroleiros
De acordo com o Centro Conjunto de Informações Marítimas, um navio de GNL foi atingido por um projétil desconhecido
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Decisão mantém incerteza sobre candidatura da líder da extrema direita às eleições presidenciais de 2027