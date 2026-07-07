Marine Le Pen foi condenada nesta terça-feira (7) - AFP

Marine Le Pen foi condenada nesta terça-feira (7)AFP

Publicado 07/07/2026 09:53

A líder da extrema direita Marine Le Pen foi condenada nesta terça-feira (7), em julgamento de recurso, a uma inabilitação de 15 meses, o que lhe permitiria se candidatar às eleições presidenciais de 2027.

No entanto, a candidatura é incerta devido à ordem de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica que foi imposta por um ano.

A política, de 57 anos, já havia alertado na última quarta-feira que só se candidataria se pudesse fazer campanha "livremente", sem precisar de autorização judicial para viajar, o que não é possível com o monitoramento eletrônico.