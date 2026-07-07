Marine Le Pen foi condenada nesta terça-feira (7)AFP
Marine Le Pen é condenada a 15 meses de inelegibilidade na França
Decisão mantém incerteza sobre candidatura da líder da extrema direita às eleições presidenciais de 2027
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Informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo musical G.R.L.
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