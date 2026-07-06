Causa da morte de Lauren Bennett não foi divulgadaReprodução/Redes sociais
Lauren Bennett, cantora do hit 'Party Rock Anthem', morre aos 37 anos
Informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo musical G.R.L.
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