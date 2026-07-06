Polícia informou que parte do telhado desabou e algumas mulheres ficaram feridas - AFP

Polícia informou que parte do telhado desabou e algumas mulheres ficaram feridasAFP

Publicado 06/07/2026 07:37

Pelo menos 19 detentos e quatro guardas morreram durante violentos confrontos na noite de domingo em uma prisão na região da capital do Sri Lanka, Colombo, informou uma fonte médica nesta segunda-feira (6).

Mais de 100 detentos foram hospitalizados após uma rebelião, informou à AFP a diretora do hospital de Negombo, Pushpa Gamlath.

“Algumas das vítimas apresentam ferimentos de bala”, acrescentou Gamlath.

Os relatos foram relatados na noite de domingo, quando dois grupos de detentos, descritos como traficantes de drogas rivais, iniciaram um confronto na penitenciária que abrigou quase 10.000 presos.

“A situação saiu totalmente de controle”, declarou à AFP um policial que pediu anonimamente. “Quatro guardas foram assassinados quando tentavam acabar com os distúrbios”, acrescentou.

À medida que os relatos dos confrontos se espalhavam pela prisão, as detentas de um setor anexo subiam ao telhado e exigiam sua libertação.

A polícia informou que parte do telhado desabou e algumas mulheres ficaram feridas.

Os policiais foram convocados como reforço, mas não atuaram dentro do complexo penitenciário, antes que se reunissem familiares dos detentos.