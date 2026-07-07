'Esta noite sou candidata à eleição presidencial', declarou Le Pen à emissora TF1Christian Hartmann / POOL / AFP
Le Pen anuncia candidatura à Presidência apesar de condenação
Líder da extrema-direta francesa foi sentenciada por desvio de recursos públicos e aguardava decisão do Tribunal de Apelação de Paris
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