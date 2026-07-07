'Esta noite sou candidata à eleição presidencial', declarou Le Pen à emissora TF1 - Christian Hartmann / POOL / AFP

'Esta noite sou candidata à eleição presidencial', declarou Le Pen à emissora TF1Christian Hartmann / POOL / AFP

Publicado 07/07/2026 15:42

A líder de extrema direita Marine Le Pen anunciou nesta terça-feira (7) sua candidatura à eleição presidencial da França em 2027, apesar de uma condenação por desvio de recursos públicos que lhe impôs o uso de uma tornozeleira eletrônica durante um ano.

"Esta noite sou candidata à eleição presidencial", declarou Le Pen à emissora TF1, ao anunciar um recurso contra a sentença que, em sua opinião, permitirá que ela faça campanha sem a tornozeleira eletrônica, ao suspender sua aplicação.

A política, de 57 anos, recuperou o direito de concorrer à Presidência após uma decisão do Tribunal de Apelação de Paris que, embora tenha mantido sua condenação por desvio de recursos públicos europeus, reduziu a pena de inelegibilidade.