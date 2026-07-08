Ameaça de Trump colocou a Aliança Atlântica em uma situação difícil no início do anoReprodução / X
Groenlândia 'não está à venda', diz primeira-ministra dinamarquesa a Trump
Republicano insistiu que território autônomo dinamarquês deveria ser 'controlado pelos EUA'
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EUA volta a bombardear o Irã após ataques no Estreito de Ormuz
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Risco de desabamento em arranha-céu fecha consulado do Brasil em NY
Uma escola próxima, com cerca de 400 crianças, estava entre os prédios desocupados
Le Pen anuncia candidatura à Presidência apesar de condenação
Líder da extrema-direta francesa foi sentenciada por desvio de recursos públicos e aguardava decisão do Tribunal de Apelação de Paris
Ruas de Nova York são fechadas após falha estrutural em arranha-céu
Hotéis, estabelecimentos comerciais e apartamentos próximos foram evacuados
Órgão eleva ameaça em Ormuz diante de ataques a petroleiros
De acordo com o Centro Conjunto de Informações Marítimas, um navio de GNL foi atingido por um projétil desconhecido
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