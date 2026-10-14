Leão XIV, de 71 anos, está à frente da Igreja Católica desde maio de 2025 - AFP

Leão XIV, de 71 anos, está à frente da Igreja Católica desde maio de 2025AFP

Publicado 14/10/2026 07:34





"O papa Leão XIV passou uma noite tranquila", informou o Vaticano na manhã desta quarta-feira, sem revelar mais detalhes.



Os cirurgiões operaram o pontífice nesta terça-feira (13) para retirar o lobo inferior do pulmão direito, onde estava localizado o tumor. A operação "confirmou o diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar, como sugeriam os exames pré-operatórios", informou a Santa Sé.



Segundo a especialista Juanita Mora, porta-voz da American Lung Association (Associação Americana do Pulmão, em tradução livre), quando este tipo de câncer é detectado em fases iniciais, o prognóstico é "muito, muito bom".



A médica ressaltou que tudo dependerá do estágio do câncer detectado e se a doença se espalhou. Segundo a especialista, a taxa de sobrevivência em cinco anos para esta forma de câncer, quando o tumor é detectado em estágio precoce, é de "80% a 98%, em particular após uma retirada cirúrgica".



Os médicos "determinarão se [o papa] precisa de quimioterapia, radioterapia, terapia direcionada ou imunoterapia", acrescentou.

O papa Leão XIV passou uma noite tranquila no hospital Gemelli, em Roma, onde continua internado nesta quarta-feira (14), um dia após ser submetido a uma cirurgia para eliminar um tumor cancerígeno do pulmão direito. Os médicos estão fazendo mais exames para determinar se o câncer do pontífice, de 71 anos, pode ter se espalhado."O papa Leão XIV passou uma noite tranquila", informou o Vaticano na manhã desta quarta-feira, sem revelar mais detalhes.Os cirurgiões operaram o pontífice nesta terça-feira (13) para retirar o lobo inferior do pulmão direito, onde estava localizado o tumor. A operação "confirmou o diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar, como sugeriam os exames pré-operatórios", informou a Santa Sé.Segundo a especialista Juanita Mora, porta-voz da American Lung Association (Associação Americana do Pulmão, em tradução livre), quando este tipo de câncer é detectado em fases iniciais, o prognóstico é "muito, muito bom".A médica ressaltou que tudo dependerá do estágio do câncer detectado e se a doença se espalhou. Segundo a especialista, a taxa de sobrevivência em cinco anos para esta forma de câncer, quando o tumor é detectado em estágio precoce, é de "80% a 98%, em particular após uma retirada cirúrgica".Os médicos "determinarão se [o papa] precisa de quimioterapia, radioterapia, terapia direcionada ou imunoterapia", acrescentou.

Recuperação



Leão XIV está em um quarto no 10º andar do hospital, ao lado de uma suíte papal com capela privada, que atualmente passa por uma reforma. O Vaticano havia informado, antes da cirurgia, que o pontífice deveria permanecer uma semana hospitalizado, mas ainda não anunciou se ele terá que cumprir um período de recuperação mais prolongado.



Em novo comunicado, o Vaticano informou que Leão XIV apresenta uma "evolução pós-operatória normal" e que os exames de sangue e radiografia torácica estão "dentro da normalidade". O pontífice também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória, segundo o comunicado, que cita os médicos do papa.

Incerteza

Nascido em Chicago, o primeiro papa norte-americano foi internado na terça-feira ao meio-dia. Este é o primeiro alerta de saúde para o pontífice, conhecido por apreciar esportes e que apresentava uma excelente forma física desde sua eleição à frente da Igreja Católica, em 8 de maio de 2025.



A impactante notícia da doença, pouco mais de um ano após a eleição, abalou a Igreja Católica, segundo vaticanistas. "O papado entrou em uma nova etapa, marcada por um grau considerável de incerteza", afirmou o jornal italiano La Repubblica.



Todos os compromissos do papa foram cancelados até o dia 20 de outubro. A situação provoca dúvidas sobre a viagem programada para novembro ao Uruguai, Argentina e Peru. Leão XIV trabalhou como missionário neste último país durante duas décadas e obteve a nacionalidade peruana.



Leão XIV anunciou no último domingo (11), após a oração do Ângelus, que os médicos haviam detectado o nódulo – uma pequena protuberância – "em uma fase muito inicial" durante alguns exames recentes. "Os médicos consideram conveniente intervir e, portanto, seguindo os conselhos deles, decidi submeter-me a uma operação para removê-lo", explicou.



O Vaticano é, historicamente, pouco claro a respeito da saúde dos papas, mas passou a ser mais transparente durante a doença do antecessor de Leão XIV, o argentino Francisco, que falava abertamente de suas doenças e faleceu em abril de 2025.



A Santa Sé informou à reportagem que o nódulo foi detectado durante um exame de rotina e que não houve sintomas que levassem a examinar os pulmões do papa.