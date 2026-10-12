Zelensky afirmou que um drone russo atingiu uma instalação de produção de gás à meia noite - Sofiia Gatilova / Reuters

Zelensky afirmou que um drone russo atingiu uma instalação de produção de gás à meia noiteSofiia Gatilova / Reuters

Publicado 12/10/2026 15:21

Uma série de ataques russos à Ucrânia durante a madrugada e na manhã desta segunda-feira (12) matou várias pessoas e feriu dezenas, incluindo ataques a instalações de energia que Kiev classificou como uma violação do cessar-fogo sobre tais alvos anunciado pelo presidente dos Estados Unidos (EUA) , Donald Trump.

Sob pressão devido aos altos preços do combustível às vésperas das eleições de meio de mandato nos EUA no próximo mês, Trump pegou a Ucrânia e seus aliados europeus de surpresa ao declarar que Kiev e Moscou haviam concordado em não atacar os sistemas de energia um do outro.

Trump também revelou um acordo para comprar diesel da Rússia e defendeu que os ucranianos substituam seu líder, o presidente Volodymyr Zelensky, nas eleições.



Os aliados europeus da Ucrânia manifestaram ceticismo em relação a qualquer cessar-fogo no setor energético e defenderam que os EUA precisam manter pressão sobre Moscou, enquanto a União Europeia (UE) aprovou seu maior pacote de sanções desde a invasão russa em 2022.

Zelensky, que afirmou ter tomado conhecimento do suposto cessar-fogo energético de Trump apenas pela midia, disse que um drone russo atingiu uma instalação de produção de gás na Ucrânia à meia-noite, e que um posto de gasolina foi atingido por varios drones.

"Houve violações russas do cessar-fogo energético anunciado pelo presidente Trump", disse Zelensky em uma conferência em Varsóvia por videoconferência.



"Esse cessar-fogo no setor energético pode funcionar e pode se tornar um passo importante para o fim da guerra, se os norte-americanos realmente intervirem agora e garantirem que os russos o respeitem", disse ele. "Estamos aguardando os detalhes das condições acordadas entre norte-americanos e russos, e estamos esperando ver uma medida específica que os norte-americanos estejam dispostos a tomar."

Zelensky afirmou que a Ucrânia não realizou ataques a refinarias russas durante a madrugada, mas deixou claro que, se a Rússia quiser que Kiev os suspenda, deveria parar de atacar o sistema energético ucraniano. Ele também disse que as eleições na Ucrânia, suspensas durante o período de guerra, poderiam ser realizadas se Moscou concordar com um cessar-fogo total por 60 dias.

A Rússia, por sua vez, afirmou que as negociações sobre um possivel cessar-fogo no setor energético estão em andamento, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que mais informações serão divulgadas no momento oportuno. No entanto, ele também rejeitou a proposta de Zelensky de uma trégua de 60 dias.



"No Kremlin, tanto o presidente [Vladimir] Putin quanto autoridades de outros níveis afirmaram repetidamente que não queremos um cessar-fogo", disse Peskov. "Queremos paz duradoura e estamos preparados a fazer todo o possível para alcançá-la."

Corpo



Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, equipes de resgate vasculhavam os escombros de prédios destruídos. O corpo de um civil morto, vestindo jeans e tênis brancos, jazia sob os escombros, iluminado por holofotes na escuridão da noite.

Nataliia Minka disse que havia acabado de chegar a um abrigo quando um míssil atingiu as proximidades. Ela e seu filho viram o que acreditavam ser um míssil atingindo uma usina de energia próxima.



“Já haviam se passado dez minutos desde que prometeram que não atacariam instalações de energia”, disse ela. “É tão aterrorizante, é impossível superar algo assim”.



Depois que ataques noturnos mataram pelo menos tres pessoas na cidade, novos ataques ocorreram pela manhã, atingindo prédios residenciais e ferindo pelo menos mais 22 pessoas, segundo autoridades municipais. Pelo menos outras três pessoas foram declaradas mortas no domingo (11) na cidade de Ivano-Frankivsk, no oeste do país.

O anúncio de Trump de um cessar-fogo no setor energético pareceu semelhante ao que ele fez há um mês, que nenhum dos lados chegou a confirmar.



Trump fica impaciente



Nos últimos meses, a Ucrânia tem atacado cada vez mais refinarias de petróleo e centros logísticos russos, como resposta a quatro anos e meio de ofensiva da Rússia contra cidades ucranianas, incluindo uma campanha persistente para interromper o fornecimento de aquecimento e energia elétrica na Ucrânia, especialmente no inverno.

Trump tem se mostrado cada vez mais impaciente, culpando os ataques de Kiev as refinarias russas pelo aumento dos custos dos combustíveis, especialmente do diesel, que atingiram preços recordes desde que ele lançou sua guerra contra o Irã. No sábado (10), Trump disse que Zelensky tem que "parar de uma vez por todas" de atacar as refinarias russas.

Uma pessoa a par da situação disse que os EUA ameaçaram interromper o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia e o fornecimento de armas, que Washington não fornece mais a Kiev, mas permite que países europeus comprem em seu nome.