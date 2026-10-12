Robert Hall e Michael Woodford ganharam o Prêmio Nobel de Economia - Divulgação / Prêmio Nobel

Robert Hall e Michael Woodford ganharam o Prêmio Nobel de EconomiaDivulgação / Prêmio Nobel

Publicado 12/10/2026 07:25





Os dois foram premiados por seus estudos sobre "os fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica", informado pelo comitê do Nobel. O anúncio foi feito pela Academia Real das Ciências da Suécia, responsável pelo prêmio. Os americanos Robert Hall e Michael Woodford ganharam, nesta segunda-feira (12), o Prêmio Nobel de Economia por seus trabalhos sobre como as políticas fiscais e monetárias podem ajudar a estabilizar as flutuações da economia.Os dois foram premiados por seus estudos sobre "os fundamentos microeconômicos da estabilização macroeconômica", informado pelo comitê do Nobel. O anúncio foi feito pela Academia Real das Ciências da Suécia, responsável pelo prêmio.

"É uma honra tremenda e uma surpresa, mas me sinto muito bem", disse Woodford, por telefone, durante a transmissão do anúncio pela academia sueca.

A maior parte dos vencedores do prêmio é formada por economistas americanos. Até hoje, apenas três mulheres foram laureadas, sendo a mais recente Claudia Goldin, em 2023, reconhecida por suas pesquisas sobre a influência do gênero nos salários e na participação no mercado de trabalho ao longo da história dos Estados Unidos.

Robert Hall



Robert Ernest "Bob" Hall é um economista americano e professor da Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Especialista em macroeconomia, ele desenvolve pesquisas sobre ciclos econômicos, consumo, emprego, concorrência e políticas econômicas. Ao longo da carreira, tornou-se uma referência nos estudos sobre a relação entre as decisões de indivíduos e empresas e o funcionamento da economia.



Hall graduou-se em Economia pela Universidade da Califórnia em Berkeley e obteve o doutorado na área pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), sob orientação do economista Robert Solow, vencedor do Nobel de Economia de 1987.



Entre suas principais contribuições está um estudo publicado em 1978 que mudou a forma como economistas analisavam o consumo das famílias. Com base na teoria das expectativas racionais, Hall argumentou que as pessoas ajustam seus gastos principalmente quando recebem informações inesperadas sobre sua renda futura, e não apenas em resposta a mudanças já conhecidas. O trabalho influenciou pesquisas posteriores sobre consumo, poupança e comportamento econômico.



Hall também se destacou por seus estudos sobre concorrência, produtividade e mercado de trabalho. Em parceria com Alvin Rabushka, tornou-se conhecido pela defesa do imposto de alíquota única, proposta apresentada no livro The Flat Tax. Na área do emprego, suas pesquisas examinam como os custos de contratação, as incertezas econômicas e a rigidez dos salários influenciam as decisões das empresas.



Além da atuação acadêmica, Hall ocupou posições de destaque na comunidade econômica internacional. Foi presidente da American Economic Association em 2010 e dirige o programa de pesquisa sobre ciclos econômicos do National Bureau of Economic Research (NBER), uma das principais instituições de pesquisa econômica dos Estados Unidos.

Michael Woodford

Michael Dean Woodford é um economista americano reconhecido por suas pesquisas sobre macroeconomia e política monetária. Professor da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, ele se dedica a investigar como as decisões dos bancos centrais, especialmente aquelas relacionadas às taxas de juros e ao controle da inflação, influenciam a atividade econômica.



Woodford graduou-se pela Universidade de Chicago e obteve doutorado em Economia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em 1983. Ao longo da carreira acadêmica, também lecionou nas universidades de Chicago e Princeton, antes de retornar à Columbia, onde assumiu a cátedra John Bates Clark em 2004.

Uma de suas principais contribuições está no desenvolvimento de modelos macroeconômicos que ajudam a explicar como as políticas monetárias afetam a economia. Em seus estudos, Woodford investiga, entre outros aspectos, por que os preços e os salários nem sempre se ajustam imediatamente às mudanças econômicas e como essa rigidez interfere nas decisões de consumo, investimento e produção.



Seu trabalho também contribuiu para o desenvolvimento da chamada teoria macroeconômica novo-keynesiana, que incorpora fundamentos microeconômicos — relacionados às decisões de indivíduos e empresas — à análise do funcionamento da economia como um todo. Essa abordagem permite compreender melhor como as expectativas dos agentes econômicos influenciam os resultados das políticas públicas.

Woodford é autor de Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy (Juros e Preços: Fundamentos de uma Teoria da Política Monetária), obra publicada em 2003 que se tornou uma referência acadêmica na área e nos estudos sobre atuação dos bancos centrais.

Ao longo de sua trajetória, recebeu importantes reconhecimentos, entre eles o Prêmio Deutsche Bank, em 2007, e o Prêmio Erwin Plein Nemmers em Economia, em 2024. Sua produção acadêmica consolidou sua influência nos debates sobre inflação, expectativas econômicas e os instrumentos utilizados pelos bancos centrais para estabilizar a economia.

*Com informações da AFP