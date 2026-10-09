Navi defendeu ativistas antiapartheid na África do SulValentin Flauraud / Reuters
Nobel da Paz é concedido à jurista sul-africana Navi Pillay
Uma das primeiras mulheres do país a exercer a advocacia, ela foi reconhecida por esforços na promoção do direito internacional
Copiloto da Flydubai planejava atentado em Israel
Inspirado no 11 de setembro, o objetivo era fazer o avião cair em Tel Aviv; passageiros conseguiram retomar o controle da aeronave
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Pentágono transmitirá execução de militar condenado por massacre nos EUA
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Trump descarta ataques contra o Irã e cita 'conversas positivas'
Presidente russo, Vladimir Putin promete 'fazer tudo' o que for possível para ajudar a pôr fim à guerra no Oriente Médio
Bombardeio russo contra dois ônibus deixa 30 mortos na Ucrânia
Ataque ocorre um dia depois de um míssil de Moscou destruir um prédio residencial e matar 22 pessoas
El Niño deve se intensificar e ir até fevereiro segundo agência da ONU
Boletim climático mensal foi divulgado nesta quinta-feira; temperaturas da superfície do mar devem bater recordes
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