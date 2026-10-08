O El Niño tende a causar temperaturas globais mais altas e a perturbar os padrões de chuva em diversas regiõesPaulo Pinto / Agência Brasil
El Niño deve se intensificar e ir até fevereiro segundo agência da ONU
Boletim climático mensal foi divulgado nesta quinta-feira; temperaturas da superfície do mar devem bater recordes
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