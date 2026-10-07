Maricarmen resistiu a quatro tentativas de despejo na última décadaDani Duch / AFP
Morre Maricarmen Abascal, símbolo da luta pró-moradia na Espanha
Em setembro, a idosa de 87 anos foi despejada do apartamento onde viveu por sete décadas, gerando mobilização nacional
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