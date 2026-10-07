Ataques da Rússia atingiram prédios residenciais - Divulgação / Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia

Ataques da Rússia atingiram prédios residenciaisDivulgação / Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia

Publicado 07/10/2026 10:27

Uma onda de bombardeios russos deixou pelo menos 20 mortos na Ucrânia nesta quarta-feira (7), segundo autoridades locais. A ofensiva já era prevista pelo presidente Volodimir Zelensky, que havia alertado sobre um ataque "em massa" contra o país em discurso proferido na noite desta terça-feira (6).

UPD: На Чернігівщині у Прилуках кількість загиблих збільшилася до 9 осіб, з них 3 дітей! Рятувальна операція на місці влучання по житловій багатоповерхівці триває. Наразі відомо про 40 травмованих, серед них 7 дітей. Вдалося врятувати 12 людей, серед них — дитину. https://t.co/m0S96NnaPe — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 7, 2026 "Os russos queriam desferir um golpe doloroso", declarou Zelensky nesta quarta-feira, classificando a ação como "um dos ataques mais vis" do conflito, que já dura quase cinco anos. "Os russos queriam desferir um golpe doloroso", declarou Zelensky nesta quarta-feira, classificando a ação como "um dos ataques mais vis" do conflito, que já dura quase cinco anos.

Equipes de emergência removeram os escombros de um prédio residencial de cinco andares em Pryluky, na região de Chernihiv, norte do país, em uma busca por sobreviventes. Segundo os serviços de emergência, o número de mortos em decorrência do impacto de um míssil subiu para 14, incluindo quatro crianças. As equipes também conseguiram resgatar 15 pessoas dos escombros.



Nas cidades centrais de Dnipro e Kremenchuk, duas pessoas morreram quando mísseis atingiram torres residenciais, e outras duas morreram em Oleksandriia, acrescentou o Zelensky. Além disso, duas pessoas morreram no distrito de Darnytskyi, no sudeste de Kiev, segundo as autoridades militares.



"Toda Kiev vive com medo", contou Irina Ribalchenko, uma bancária de 41 anos que se refugiou no metrô durante o alerta. "Pegamos nossas coisas e viemos para cá" depois de ouvir o aviso de Zelensky, acrescentou.

Novas defesas

Kiev tem sido alvo de ataques cada vez mais intensos à medida que o inverno se aproxima, com bombardeios russos contra a infraestrutura de energia, ferroviária e viária, incluindo as pontes sobre o rio Dnieper, que divide a cidade.



A Rússia lançou, durante a noite, pelo menos 50 mísseis e 130 drones contra várias regiões, incluindo Dnipropetrovsk, Kiev, Kharkiv e Poltava, informou a Força Aérea. Zelensky afirmou que alguns foram derrubados, mas que os mísseis balísticos representam "o maior desafio", razão pela qual a Ucrânia precisa de novos sistemas de defesa aérea para se proteger.



Pouco depois do discurso de Zelensky, cortes de energia programados deixaram algumas áreas de Kiev na escuridão para aliviar a pressão sobre a rede elétrica. Na cidade de Zaporizhzhia, no centro do país, uma "infraestrutura de transporte" foi atingida, segundo o chefe da administração militar local, Mykhailo Semikin, sem fornecer mais detalhes.



Segundo relatos ainda não confirmados pelas autoridades, uma grande ponte em Zaporizhzhia sobre o rio Dnieper, inaugurada semanas antes da invasão russa em fevereiro de 2022, foi atingida. Na terça-feira, outro viaduto da cidade já havia sido alvo de um ataque, segundo Semikin.



A Ucrânia enfrenta dificuldades para derrubar drones modernos de alta velocidade, assim como mísseis balísticos russos, que são mais difíceis de interceptar.