Freddie Jackson lançou seu álbum de estreia em 1985Facebook/Reprodução
Morre o cantor Freddie Jackson, sucessos nos anos 1980
Com sua voz aveludada, o artista alcançou a fama com temas românticos
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