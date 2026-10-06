Suspeita era de que técnica de laboratório se contaminou com doença após quebra de tubo de ensaioReprodução / Redes sociais
A morte de Daria Chipilova, técnica de laboratório de 28 anos do Instituto de Combate à Peste de Irkutsk, tinha causado inquietação depois que um veículo de comunicação revelou que ela poderia ter contraído peste pneumônica após a quebra de um tubo de ensaio.
No entanto, uma comissão especial de especialistas concluiu que a causa da morte foi uma "pneumonia de etiologia indeterminada", afirmou o governador de Irkutsk, Igor Kobzev.
A investigação realizada pela agência sanitária russa Rospotrebnadzor determinou que "não foi detectado nenhum microrganismo relacionado à atividade profissional da jovem em suas amostras biológicas", disse o dirigente regional no Telegram.
Kobzev assegurou, ainda, que a situação sanitária na região é "estável" e que nenhum outro funcionário do instituto procurou atendimento médico desde que o falecimento veio a público. "A situação continua sob nosso controle e sob o controle dos especialistas", afirmou.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira, que seu governo analisa "muito seriamente" os relatos sobre a situação na Rússia. "Vamos ajudá-los tanto quanto pudermos", acrescentou.
A peste é uma doença infecciosa causada por bactérias. Sua forma pneumônica é altamente contagiosa e pode ser fatal se não for tratada rapidamente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
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