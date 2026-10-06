Suspeita era de que técnica de laboratório se contaminou com doença após quebra de tubo de ensaio - Reprodução / Redes sociais

Suspeita era de que técnica de laboratório se contaminou com doença após quebra de tubo de ensaioReprodução / Redes sociais

Publicado 06/10/2026 08:12





A morte de Daria Chipilova, técnica de laboratório de 28 anos do Instituto de Combate à Peste de Irkutsk, tinha causado inquietação depois que um veículo de comunicação revelou que ela poderia ter contraído peste pneumônica após a quebra de um tubo de ensaio.



No entanto, uma comissão especial de especialistas concluiu que a causa da morte foi uma "pneumonia de etiologia indeterminada", afirmou o governador de Irkutsk, Igor Kobzev.



A investigação realizada pela agência sanitária russa Rospotrebnadzor determinou que "não foi detectado nenhum microrganismo relacionado à atividade profissional da jovem em suas amostras biológicas", disse o dirigente regional no Telegram.



Kobzev assegurou, ainda, que a situação sanitária na região é "estável" e que nenhum outro funcionário do instituto procurou atendimento médico desde que o falecimento veio a público. "A situação continua sob nosso controle e sob o controle dos especialistas", afirmou.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira, que seu governo analisa "muito seriamente" os relatos sobre a situação na Rússia. "Vamos ajudá-los tanto quanto pudermos", acrescentou. As autoridades russas tentaram, nesta segunda-feira (5), acalmar a preocupação gerada pela morte de uma funcionária de um instituto especializado em peste pneumônica , na região da Sibéria. A investigação local assegura que os exames realizados após o seu falecimento não detectaram rastros da doença e que a situação está "sob controle".A morte de Daria Chipilova, técnica de laboratório de 28 anos do Instituto de Combate à Peste de Irkutsk, tinha causado inquietação depois que um veículo de comunicação revelou que ela poderia ter contraído peste pneumônica após a quebra de um tubo de ensaio.No entanto, uma comissão especial de especialistas concluiu que a causa da morte foi uma "pneumonia de etiologia indeterminada", afirmou o governador de Irkutsk, Igor Kobzev.A investigação realizada pela agência sanitária russa Rospotrebnadzor determinou que "não foi detectado nenhum microrganismo relacionado à atividade profissional da jovem em suas amostras biológicas", disse o dirigente regional no Telegram.Kobzev assegurou, ainda, que a situação sanitária na região é "estável" e que nenhum outro funcionário do instituto procurou atendimento médico desde que o falecimento veio a público. "A situação continua sob nosso controle e sob o controle dos especialistas", afirmou.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira, que seu governo analisa "muito seriamente" os relatos sobre a situação na Rússia. "Vamos ajudá-los tanto quanto pudermos", acrescentou.

O secretário de Estado, Marco Rubio, também afirmou que o país monitora os relatos, mas que não há motivo para "alarme". "Estamos observando e monitorando isso de perto. Não acredito que haja motivo para alarme, mas sim para nos mantermos vigilantes. E é isso que estamos fazendo", disse à imprensa nesta segunda-feira.



Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, pediu aos jornalistas que "se remetam aos comunicados oficiais da Rospotrebnadzor em vez de a boatos e especulações".



A peste é uma doença infecciosa causada por bactérias. Sua forma pneumônica é altamente contagiosa e pode ser fatal se não for tratada rapidamente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).