Durante a abordagem, Danilo Silva chegou a ameaçar um policialTV Univision Miami/Reprodução
Brasileiro finge ser agente do ICE e é preso em local de votação nos EUA
Danilo Silva ameaçou um policial e, em seguida, tentou suborná-lo
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Quem é a brasileira detida pelo ICE que está presa há mais de um mês
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