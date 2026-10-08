Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, estão presos em Nova YorkAFP
Mulher de Maduro pede prisão domiciliar nos EUA por problemas cardíacos
Cilia Flores, de 69 anos, perdeu 11 kg durante a detenção e pode precisar passar por cirurgia no coração, segundo seus advogados
Bombardeio russo contra dois ônibus deixa 30 mortos na Ucrânia
Ataque ocorre um dia depois de um míssil de Moscou destruir um prédio residencial e matar 22 pessoas
El Niño deve se intensificar e ir até fevereiro segundo agência da ONU
Boletim climático mensal foi divulgado nesta quinta-feira; temperaturas da superfície do mar devem bater recordes
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Morre Maricarmen Abascal, símbolo da luta pró-moradia na Espanha
Em setembro, a idosa de 87 anos foi despejada do apartamento onde viveu por sete décadas, gerando mobilização nacional
Ataques russos deixam pelo menos 20 mortos na Ucrânia
Ofensiva já era prevista pelo presidente Volodimir Zelensky, que havia alertado sobre um ataque 'em massa' contra o país
Nobel de Química premia descoberta que aprimorou fabricação de remédios
Cientistas Henri Kagan, da França, e Kenso Soai, do Japão, compreenderam como formar moléculas que possuem mesma 'imagem' espelhada
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