Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, estão presos em Nova York - AFP

Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, estão presos em Nova YorkAFP

Publicado 08/10/2026 10:36

A mulher do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro deveria voltar ao tribunal nesta quinta-feira (8) quando seus advogados pedirão a um juiz que a liberte da prisão e determine sua permanência em prisão domiciliar devido a problemas cardíacos.

Maduro e sua mulher, Cilia Flores, estão presos em Nova York desde o início de janeiro, quando forças americanas os capturaram em sua residência em Caracas durante uma operação realizada no meio da madrugada.

Ambos se declararam inocentes em um processo criminal aberto inicialmente há seis anos contra eles e diversos supostos outros conspiradores. Eles podem ser condenados à prisão perpétua caso sejam considerados culpados de integrar uma conspiração para enviar cocaína aos Estados Unidos.

Seus advogados pediram que o processo seja arquivado sob o argumento de que os dois possuem imunidade por serem o líder e a primeira-dama de um país estrangeiro.

Os advogados de Flores, de 69 anos, também argumentaram que ela sofre de problemas médicos que não podem ser tratados adequadamente na prisão e que, em vez disso, poderia ser autorizada a morar em uma residência em Nova York sob vigilância 24 horas por dia.

Eles afirmaram ainda que Flores sofreu cicatrizes permanentes ao ser "arremessada contra uma parede ou cômoda" durante a ação militar dos Estados Unidos que levou à sua captura.

Segundo seus advogados, Flores perdeu 11 quilos enquanto esteve detida no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, e foi informada de que talvez precise passar por uma cirurgia cardíaca Eles disseram que ela também sofre de "episódios persistentes de sensação de desmaio, tontura e falta de ar" e pode ter sofrido um pequeno ataque cardíaco em julho.

Os promotores se opuseram ao pedido de liberdade sob fiança. Em uma manifestação apresentada ao tribunal, afirmaram que Flores representaria um "risco extremo de fuga e perigo para o público" caso fosse libertada. Também disseram que ela foi retirada da prisão para receber tratamento em um hospital local quando houve necessidade de atendimento médico.

O governo do presidente Donald Trump defendeu a operação para capturar Maduro como uma "operação cirúrgica de aplicação da lei". Maduro se declarou prisioneiro de guerra e classificou sua captura como um sequestro.

Flores é acusada de participar de uma conspiração para importar cocaína junto com seu marido, Maduro, que ocupou a Presidência da Venezuela de 2013 até ser capturado por forças americanas em janeiro.

Os advogados de Flores afirmaram que ela não representa risco de fuga porque está "determinada a apoiar o marido com sua presença constante".