Tensões no Estreito de Ormuz pressionam os preços dos combustíveis e preocupam eleitores americanos - Reprodução / X

Tensões no Estreito de Ormuz pressionam os preços dos combustíveis e preocupam eleitores americanosReprodução / X

Publicado 09/10/2026 09:08





"Quero deixar claro para todos que (...) não atacaremos o Irã em nenhum momento antes das eleições de meio de mandato", escreveu o republicano. "Mantemos conversas produtivas com a República Islâmica do Irã", acrescentou, sem dar detalhes. O presidente Donald Trump descartou atacar o Irã antes das eleições legislativas de 3 de novembro nos Estados Unidos e assegurou que Washington mantém "conversas produtivas" com Teerã. O mandatário fez o anúncio em sua rede Truth Social após uma alta nos preços do petróleo na quinta-feira (8), impulsionada por informações da imprensa que sugeriam possíveis novos ataques."Quero deixar claro para todos que (...) não atacaremos o Irã em nenhum momento antes das eleições de meio de mandato", escreveu o republicano. "Mantemos conversas produtivas com a República Islâmica do Irã", acrescentou, sem dar detalhes.





Segundo a revista The Atlantic, a Casa Branca havia pedido ao Pentágono opções para atacar alvos iranianos que pudessem ser utilizados antes das legislativas. O The New York Times acrescentou que os planos estão sendo desenvolvidos apesar da "ambivalência" de Trump.



O aumento nos preços dos combustíveis tem sido impulsionado pelas persistentes tensões no Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica para o comércio mundial de petróleo. Também pelas hostilidades entre os combatentes iemenitas houthis pró-Irã e a Arábia Saudita.



As pesquisas indicam que os eleitores americanos estão profundamente contrariados com o aumento dos preços dos combustíveis. Nas legislativas de meio de mandato, o Partido Republicano de Trump corre o risco de perder o controle do Congresso.



As afirmações do magnata de que os preços cairão assim que a guerra com o Irã acabar, por enquanto, não encontraram eco entre os eleitores.



O Brent do mar do Norte, referência internacional, subiu na quinta-feira até um máximo de 105,88 dólares (R$ 530,59) por barril antes de recuar para 104,28 dólares (R$ 522,57).



LEIA MAIS: Trump afirma que acompanha eleições brasileiras 'bem de perto' Segundo a revista The Atlantic, a Casa Branca havia pedido ao Pentágono opções para atacar alvos iranianos que pudessem ser utilizados antes das legislativas. O The New York Times acrescentou que os planos estão sendo desenvolvidos apesar da "ambivalência" de Trump.O aumento nos preços dos combustíveis tem sido impulsionado pelas persistentes tensões no Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica para o comércio mundial de petróleo. Também pelas hostilidades entre os combatentes iemenitas houthis pró-Irã e a Arábia Saudita.As pesquisas indicam que os eleitores americanos estão profundamente contrariados com o aumento dos preços dos combustíveis. Nas legislativas de meio de mandato, o Partido Republicano de Trump corre o risco de perder o controle do Congresso.As afirmações do magnata de que os preços cairão assim que a guerra com o Irã acabar, por enquanto, não encontraram eco entre os eleitores.O Brent do mar do Norte, referência internacional, subiu na quinta-feira até um máximo de 105,88 dólares (R$ 530,59) por barril antes de recuar para 104,28 dólares (R$ 522,57).

Putin promete ajudar

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta quinta-feira "fazer tudo" o que for possível para ajudar a pôr fim à guerra no Oriente Médio durante uma reunião com seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, informou a imprensa russa.



Os dois líderes realizaram conversas antes da cúpula da Comunidade de Estados Independentes (CEI), que começa na sexta-feira em Avaza, balneário no litoral do Mar Cáspio, no Turcomenistão.



"Estamos dispostos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir para a solução dessa situação", disse Putin após chegar ao país asiático. Ele mencionou "esforços concretos para pôr fim à guerra" por parte do Irã, segundo as agências de notícias russas.



Rússia e Irã reforçaram seus laços diplomáticos e militares desde que Moscou lançou sua ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022.



Teerã "está comprometida com o diálogo, mas sempre que negociamos com os Estados Unidos, eles voltam a atacar", disse Pezeshkian nas conversas com Putin, de acordo com meios de comunicação estatais iranianos.



Pezeshkian afirmou que a república islâmica quer um "marco final" para pôr fim à guerra. Mas acusou os Estados Unidos de "tentar impor suas políticas e seus pontos de vista a todos os países".