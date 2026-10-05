TSE contabilizou 125 milhões de eleitores, mesmo número mencionado por TrumpAFP

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Estadão Conteúdo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confundiu o Brasil com a Índia ao elogiar, no fim da noite deste domingo (4), a rapidez da apuração do sistema eletrônico de votação. Ele citou os 125 milhões de votos contabilizados no mesmo dia do pleito para chamar o sistema norte-americano de "corrupto".
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"125 milhões de pessoas votaram hoje [domingo] no primeiro turno da eleição presidencial da Índia. Os resultados vieram pouco depois do encerramento da votação, no MESMO DIA! Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e diversas outras cidades e estados americanos, os resultados, com números menores, levam semanas para serem roubados, digo, calculados. A votação na América é CORRUPTA!", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

Não houve eleições no domingo na Índia, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 125 milhões dos 158,7 milhões de brasileiros aptos a votar compareceram às urnas, mesmo número de eleitores citado por Trump.

Já a última eleição geral na Índia aconteceu em junho de 2024 e contou com a participação de 642 milhões de eleitores. Apesar de também contar com urnas eletrônicas, o resultado final do pleito saiu apenas depois de três dias.

Nunes Marques descarta interferência estrangeira no pleito

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo que os relatórios de observadores internacionais apontaram transparência e normalidade no primeiro turno das eleições. Também destacou que, no período observado, não foram constatados fatos que indicassem interferência estrangeira no processo eleitoral brasileiro.

"Indicaram ainda que, ao longo da missão de observação, obtiveram acesso às informações necessárias e puderam conhecer o sistema eleitoral brasileiro, registrando que este sistema conta com a confiança de instituições da sociedade civil, órgãos governamentais e partidos políticos com os quais seus integrantes mantiveram reuniões", afirmou o presidente do TSE.