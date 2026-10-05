TSE contabilizou 125 milhões de eleitores, mesmo número mencionado por TrumpAFP
"125 milhões de pessoas votaram hoje [domingo] no primeiro turno da eleição presidencial da Índia. Os resultados vieram pouco depois do encerramento da votação, no MESMO DIA! Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e diversas outras cidades e estados americanos, os resultados, com números menores, levam semanas para serem roubados, digo, calculados. A votação na América é CORRUPTA!", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.
Não houve eleições no domingo na Índia, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 125 milhões dos 158,7 milhões de brasileiros aptos a votar compareceram às urnas, mesmo número de eleitores citado por Trump.
Já a última eleição geral na Índia aconteceu em junho de 2024 e contou com a participação de 642 milhões de eleitores. Apesar de também contar com urnas eletrônicas, o resultado final do pleito saiu apenas depois de três dias.
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"Indicaram ainda que, ao longo da missão de observação, obtiveram acesso às informações necessárias e puderam conhecer o sistema eleitoral brasileiro, registrando que este sistema conta com a confiança de instituições da sociedade civil, órgãos governamentais e partidos políticos com os quais seus integrantes mantiveram reuniões", afirmou o presidente do TSE.
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